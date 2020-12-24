Зидан прокомментировал победу над «Гранадой»

Главный тренерподвел итоги матча 15-го тура Ла Лиги с(2:0).

«Это был сложный матч. Мы до него как раз говорили, что будет тяжело. Соперник прессинговал очень хорошо. В первом тайме пришлось непросто, во втором стало получше. Я доволен парнями, мы заслужили победу, несмотря на сложности.

Во втором тайме мы играли сильнее, чаще возвращали мяч себе. В первом же "Гранада" выигрывала единоборства и усложняла нам жизнь. Мы победили хорошую команду, и после шести побед подряд следует поблагодарить игроков.

Прошу лишь о том, чтобы игроки продолжали усердно работать и биться на поле. Сейчас они отдохнут несколько дней с семьями, а потом вернутся к работе.

Выпускать Азара я не счел нужным, это был тяжелый матч, и я не хотел рисковать его здоровьем. Постепенно он вернется в состав», — сказал Зидан AS.

В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 32 очка. Такое же количество очков имеет лидирующий «Атлетико», имеющий два матча в запасе. 0