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    Зидан прокомментировал победу над «Гранадой»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 15-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (2:0).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Это был сложный матч. Мы до него как раз говорили, что будет тяжело. Соперник прессинговал очень хорошо. В первом тайме пришлось непросто, во втором стало получше. Я доволен парнями, мы заслужили победу, несмотря на сложности.

    Во втором тайме мы играли сильнее, чаще возвращали мяч себе. В первом же "Гранада" выигрывала единоборства и усложняла нам жизнь. Мы победили хорошую команду, и после шести побед подряд следует поблагодарить игроков.

    Прошу лишь о том, чтобы игроки продолжали усердно работать и биться на поле. Сейчас они отдохнут несколько дней с семьями, а потом вернутся к работе.

    Выпускать Азара я не счел нужным, это был тяжелый матч, и я не хотел рисковать его здоровьем. Постепенно он вернется в состав», — сказал Зидан AS.

    В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 32 очка. Такое же количество очков имеет лидирующий «Атлетико», имеющий два матча в запасе. 0

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