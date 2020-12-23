Ланс — Брест: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.12.2020

В 21:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Брест» — «Ланс» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ланс» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ланс»).

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