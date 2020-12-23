«Мец» — «Ланс». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.56 на чемпионат Франции 19 декабря 2020 года

«Мец»
Среди недели «Мец» прервал пятиматчевую серию без побед, выиграв в гостях у «Монпелье» (2:0). Этот успех позволил команде подняться в таблице на 12-е место.
В целом же сезон для «Меца» складывается вполне успешно, хотя на старте, после трех поражений кряду, могло показаться, что ничего хорошего не будет.
За последние три месяца «Мец» проиграл всего лишь в двух матчах. Для клуба с не самыми большими возможностями это очень солидное достижение.
Более того, был период, когда «Мец» выдал серию из восьми матчей без поражений.
Тем не менее, нельзя не отметить, что «Мец» ни разу не выиграл в трех предыдущих матчах на своем поле.
«Ланс»
Как ни странно, но у «Ланса», который наконец-то вернулся в элиту, дела идут еще лучше. Клуб, игравший в конце 90-х в Лиге чемпионов, на данный момент занимает седьмое место. При этом у «Ланса» еще есть матч в запасе.
В прошлом туре «Ланс» разгромил в гостях «Монако» со счетом 3:0. Команда Франка Хайза идеально воспользовалась ранним удалением в составе соперника.
Кроме того, в декабре «Ланс» успел одержать гостевую победу над «Ренном». Было, правда, еще и поражение от «Монпелье», но куда без этого.
Гостевая победная серия «Ланса» на данный момент составляет три матча, в которых команда не пропустила ни одного мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче. На «Мец» можно поставить за 2.94, на «Ланс» — за 2.50, ничью предлагают за 3.35.
Обе команды уже неоднократно успели приятно удивить, но «Ланс» все-таки выглядит получше. За гостей говорят результаты — победы над «Пари Сен-Жермен», «Ренном», «Монако» и не только.
Ставка — победа «Ланса» за 2.50.
А также ставка на тотал «Ланса» больше 1,5 за 2.56. 0