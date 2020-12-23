«Мец» — «Ланс». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.56 на чемпионат Франции 19 декабря 2020 года

«Мец» встретится на своем поле с «Лансом» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Мец» — «Ланс».

«Мец»

Среди недели «Мец» прервал пятиматчевую серию без побед, выиграв в гостях у «Монпелье» (2:0). Этот успех позволил команде подняться в таблице на 12-е место.

В целом же сезон для «Меца» складывается вполне успешно, хотя на старте, после трех поражений кряду, могло показаться, что ничего хорошего не будет.

За последние три месяца «Мец» проиграл всего лишь в двух матчах. Для клуба с не самыми большими возможностями это очень солидное достижение.

Более того, был период, когда «Мец» выдал серию из восьми матчей без поражений.

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Тем не менее, нельзя не отметить, что «Мец» ни разу не выиграл в трех предыдущих матчах на своем поле.

«Ланс»

Как ни странно, но у «Ланса», который наконец-то вернулся в элиту, дела идут еще лучше. Клуб, игравший в конце 90-х в Лиге чемпионов, на данный момент занимает седьмое место. При этом у «Ланса» еще есть матч в запасе.

В прошлом туре «Ланс» разгромил в гостях «Монако» со счетом 3:0. Команда Франка Хайза идеально воспользовалась ранним удалением в составе соперника.

Кроме того, в декабре «Ланс» успел одержать гостевую победу над «Ренном». Было, правда, еще и поражение от «Монпелье», но куда без этого.

Гостевая победная серия «Ланса» на данный момент составляет три матча, в которых команда не пропустила ни одного мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче. На «Мец» можно поставить за 2.94, на «Ланс» — за 2.50, ничью предлагают за 3.35.

Обе команды уже неоднократно успели приятно удивить, но «Ланс» все-таки выглядит получше. За гостей говорят результаты — победы над «Пари Сен-Жермен», «Ренном», «Монако» и не только.

Ставка — победа «Ланса» за 2.50.

А также ставка на тотал «Ланса» больше 1,5 за 2.56. 0