ФИФА подала уголовную жалобу против экс-президента федерации

ФИФА подала уголовную жалобу в прокуратуру кантона Цюрих против экс-президента организациив связи с финансированием проекта музея ФИФА в Цюрихе, сообщает AP.

ФИФА подозревает экс-руководителя федерации и выбранные им компании в нарушающим закон ненадлежащем управлении при работе над музеем.

Музей ФИФА был открыт в 2016 году после реконструкции офисного здания 1970-х годов за 140 миллионов долларов. Открытие музея планировалось на 2015 год, но было отложено из-за коррупционного скандала, который привел к уходу Блаттера с поста президента ФИФА.

Блаттер обязал ФИФА заключить договор аренды с компанией-владельцем здания, которой надо выплатить 360 миллионов долларов до 2045 года, что превышает рыночные ставки, по мнению ФИФА. Федерация также отправила материалы по музею в следственную палату комитета по этике ФИФА.

Напомним, 84-летний Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет. 0