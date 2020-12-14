Жеребьевка Лиги Европы: онлайн начнется в 15:00 мск

В 15:00 мск 14 декабря в Ньоне начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Среди участников — российский

«Быки» — единственный российский клуб, пробившийся в европейскую футбольную весну.

«Краснодар» оказался в несеяной корзине, то есть первый матч проведет дома.

Сеяные: «Арсенал», «Аякс», «Байер», «Брюгге», «Вильяреал», «Динамо» Загреб, «Лестер», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Наполи», ПСВ, «Рейнджерс», «Рома», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм», «Шахтер».

Несеяные: «Антверпен», «Бенфика», «Брага», «Вольфсберг», «Гранада», «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Краснодар» , «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Мольде», «Олимпиакос», «Реал Сосьедад», «Славия», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

Матчи 1/16 финала Лиги Европы, если не будет новых ограничений из-за ковида, пройдут 18 и 25 февраля.

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