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    Киевское «Динамо» потеряло очки в матче УПЛ

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев Колос
    Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Колосом» из Ковалевки в домашнем матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 2:2.

    В составе «Динамо» дубль оформил Виктор Цыганков (74 и 84 минуты), забивший первый мяч с пенальти.

    У гостей с пенальти отличился Евгений Селезнев (49), а Денис Антюх (87) забил с игры.

    Соперники заканчивали матч в неполных составах — у «Динамо» красную карточку получил Владимир Шепелев (54), в составе «Колоса» был удален Максим Максименко (70).

    Футбол. Украина. Премьер-лига
    Динамо К — Колос 2:2
    Голы: 0:1 Yevhen Seleznyov (пенальти) (49'), 1:1 Виктор Цыганков (пенальти) (74'), 2:1 Виктор Цыганков (84'), 2:2 Denys Antyukh (87') Динамо К: Георгий Бущан, Денис Попов, Виталий Миколенко, Oleksandr Syrota (Александр Караваев, 46'), Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (Богдан Леднев, 90'), Виктор Цыганков, Oleksandr Andrievsky (Сергей Сидорчук, 64'), Жерсон Родригес (Денис Викторович Гармаш, 46'), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 46') Колос: Yevhen Volynets, Matija Rom, Кирилл Петров, Maksym Maksimenko, Александр Черноморец, Denys Antyukh, Вадим Милько (Yevgeni Novak, 76'), Денис Костышин (Evgeniy Zadoya, 61'), Pavlo Orikhovskyi, Oleh Ilin (Yevhenii Morozko, 81'), Yevhen Seleznyov (Владимир Лысенко, 81') Предупреждения: Денис Костышин (27'), Yevhen Seleznyov (31'), Виталий Миколенко (48'), Oleh Ilin (51'), Николай Шапаренко (62'), Виктор Цыганков (68'), Вадим Милько (68'), Yevhen Volynets (89') Удаления: Владимир Шепелев (54'), Maksym Maksimenko (70')

    В турнирной таблице УПЛ «Динамо» занимает первое место (30 очков), а «Колос» — пятое (18 очков). 0

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