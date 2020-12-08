Газзаев: Россия и Хорватия будут бороться за прямую путевку на ЧМ-2022

Бывший главный тренер ЦСКАсчитает, что сборная России может занять первое место в своей отборочной группе на ЧМ-2022.

Сборная России в отборе на ЧМ-2022 попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Я считаю, что нам нечего обсуждать нашу группу, потому что из нее нужно выходить на чемпионат мира.

Безусловно, сборные России и Хорватии являются фаворитами, они и поведут борьбу за прямой выход.

А обсуждать сильные и слабые стороны других сборных нет никакого смысла, это уже дело тренеров нашей национальной команды», — приводит слова Газзаева «Р-Спорт». 0