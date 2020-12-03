Тухель: Нельзя наполовину выйти в плей-офф

Главный тренерпосле победы над(3:1) высказался о турнирном положении французского клуба на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Нельзя наполовину быть беременной. Точно так же нельзя наполовину выйти в плей-офф. Мы сделали большой шаг, но я не позволю ребятам считать, что мы уже вышли из группы.

Мы должны сделать этот последний шаг, а для этого надо сыграть с тем же настроем, что и сегодня», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице группы Н. «Пари Сен-Жермен» (9) — на втором месте, «РБ Лейпциг» (9) — третий.

8 декабря «РБ Лейпциг» примет «Манчестер Юнайтед», а ПСЖ дома сыграет с потерявшим турнирную мотивацию «Истанбулом». 0