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    Тухель: Нельзя наполовину выйти в плей-офф

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) высказался о турнирном положении французского клуба на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Нельзя наполовину быть беременной. Точно так же нельзя наполовину выйти в плей-офф. Мы сделали большой шаг, но я не позволю ребятам считать, что мы уже вышли из группы.

    Мы должны сделать этот последний шаг, а для этого надо сыграть с тем же настроем, что и сегодня», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

    «Манчестер Юнайтед» с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице группы Н. «Пари Сен-Жермен» (9) — на втором месте, «РБ Лейпциг» (9) — третий.

    8 декабря «РБ Лейпциг» примет «Манчестер Юнайтед», а ПСЖ дома сыграет с потерявшим турнирную мотивацию «Истанбулом». 0

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