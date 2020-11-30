ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства
  • 20:58
    • Гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором»
  • 01:14
    • «Сент-Этьен» прервал серию из 7 поражений подряд в Лиге 1
  • 00:58
    • «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в лидеры Примеры
  • 00:51
    • «Наполи» разгромил «Рому» в Неаполе
  • 00:21
    • «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону» на «Эмирейтс»
    Все новости спорта

    Сетьен подал иск против «Барселоны»

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подал на каталонский клуб в суд, сообщает AS.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    Сетьен считает, что «блауграна» не выполнила свои обязательства при увольнении и не выплатила ему согласованную компенсацию за расторжение контракта.

    Напомним, что тренер ушел из «Барсы» в августе, но официально был уволен только 17 сентября.

    Сетьен направлял клубу бюрофакс, чтобы юридически оформить прекращение сотрудничества.

    Специалист выразил недовольство тем, что руководство каталонцев затянуло процесс расторжения контракта, из-за чего он не мог трудоустроиться в других клубах.

    Сетьен возглавил «Барселону» в январе этого года, но не смог взять с ней ни одного трофея. В межсезонье его место занял Роналд Куман. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Лестере будет результативно
  • «Лестер» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Обгонят ли «молотобойцы» «Астон Виллу» в таблице АПЛ?
  • «Вест Хэм» — «Астон Билла». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Коламбус» остановить сенсационный «Нэшвилл»?
  • «Коламбус Крю» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Билла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Нэшвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры