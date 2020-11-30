Сетьен подал иск против «Барселоны»

Кике Сетьен
globallookpress.com
Сетьен считает, что «блауграна» не выполнила свои обязательства при увольнении и не выплатила ему согласованную компенсацию за расторжение контракта.
Напомним, что тренер ушел из «Барсы» в августе, но официально был уволен только 17 сентября.
Сетьен направлял клубу бюрофакс, чтобы юридически оформить прекращение сотрудничества.
Специалист выразил недовольство тем, что руководство каталонцев затянуло процесс расторжения контракта, из-за чего он не мог трудоустроиться в других клубах.
Сетьен возглавил «Барселону» в январе этого года, но не смог взять с ней ни одного трофея. В межсезонье его место занял Роналд Куман. 0