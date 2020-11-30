Сетьен подал иск против «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны»подал на каталонский клуб в суд, сообщает AS

Сетьен считает, что «блауграна» не выполнила свои обязательства при увольнении и не выплатила ему согласованную компенсацию за расторжение контракта.

Напомним, что тренер ушел из «Барсы» в августе, но официально был уволен только 17 сентября.

Сетьен направлял клубу бюрофакс, чтобы юридически оформить прекращение сотрудничества.

Специалист выразил недовольство тем, что руководство каталонцев затянуло процесс расторжения контракта, из-за чего он не мог трудоустроиться в других клубах.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе этого года, но не смог взять с ней ни одного трофея. В межсезонье его место занял Роналд Куман. 0