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    Немецкий футбольный союз выразил поддержку Леву

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии
    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев продолжит руководить национальной командой, сообщает сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    DFB выразил поддержку 60-летнему специалисту, под руководством которого бундестим недавно проиграла Испании со счетом 0:6.

    «Команда достигла поставленных целей: отобралась на чемпионат Европы, сохранила место в дивизионе А Лиги наций и попала в первую корзину жеребьевки квалификации ЧМ-2022. По этим причинам Йоахим Лев сохраняет поддержку со стороны руководства DFB.

    Мы обсудили поражение в матче с Испанией. Для всех нас оно стало разочарованием. Мы сконцентрированы на подготовке к чемпионату Европы. Убеждены, что Йоахим Лев и его штаб подарят нам массу удачных игр и результатов, несмотря на сложную ситуацию для всех нас.

    Тренер сборной сделает все необходимое для удачного выступления на Евро», — сказано в заявлении.

    Лев возглавляет сборную Германии с августа 2006 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2014 года. 0

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