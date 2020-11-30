Немецкий футбольный союз выразил поддержку Леву

Главный тренер сборной Германиипродолжит руководить национальной командой, сообщает сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

DFB выразил поддержку 60-летнему специалисту, под руководством которого бундестим недавно проиграла Испании со счетом 0:6.

«Команда достигла поставленных целей: отобралась на чемпионат Европы, сохранила место в дивизионе А Лиги наций и попала в первую корзину жеребьевки квалификации ЧМ-2022. По этим причинам Йоахим Лев сохраняет поддержку со стороны руководства DFB.

Мы обсудили поражение в матче с Испанией. Для всех нас оно стало разочарованием. Мы сконцентрированы на подготовке к чемпионату Европы. Убеждены, что Йоахим Лев и его штаб подарят нам массу удачных игр и результатов, несмотря на сложную ситуацию для всех нас.

Тренер сборной сделает все необходимое для удачного выступления на Евро», — сказано в заявлении.

Лев возглавляет сборную Германии с августа 2006 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2014 года. 0