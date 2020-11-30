Игнатьев: В этом сезоне нельзя сказать, что «Зенит» станет чемпионом

Известный российский тренерподелился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

После 16-ти туров сразу три клуба набрали по 32 очка и расположились на самом верху турнирной таблицы — это «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

«У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Но в целом "Зенит", ЦСКА и "Спартак" заслуженно находятся во главе турнирной таблицы. Очковое равенство поднимет интерес не только у болельщиков, но и у самих команд.

На данный момент физически чуть лучше выглядит "Спартак", более конструктивно — ЦСКА, основательней с точки зрения мощи — "Зенит". В прошлом году петербуржцы имели преимущество, было понятно, что они станут чемпионами. В этом же сезоне так сказать нельзя. Это и хорошо: у игроков есть мотивация, у руководства — заинтересованность.

Календарь и таблица РПЛ

До определенного момента больше шансов было у "Зенита", затем "Спартак" начал показывать эмоциональную и хорошую игру. "Армейцы" же заставляют ошибаться соперника под воздействием своих тактических нюансов», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат». 0