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    Игнатьев: В этом сезоне нельзя сказать, что «Зенит» станет чемпионом

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    Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

    Борис Игнатьев
    Борис Игнатьев

    После 16-ти туров сразу три клуба набрали по 32 очка и расположились на самом верху турнирной таблицы — это «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

    «У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Но в целом "Зенит", ЦСКА и "Спартак" заслуженно находятся во главе турнирной таблицы. Очковое равенство поднимет интерес не только у болельщиков, но и у самих команд.

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    • На данный момент физически чуть лучше выглядит "Спартак", более конструктивно — ЦСКА, основательней с точки зрения мощи — "Зенит". В прошлом году петербуржцы имели преимущество, было понятно, что они станут чемпионами. В этом же сезоне так сказать нельзя. Это и хорошо: у игроков есть мотивация, у руководства — заинтересованность.

    Календарь и таблица РПЛ

    До определенного момента больше шансов было у "Зенита", затем "Спартак" начал показывать эмоциональную и хорошую игру. "Армейцы" же заставляют ошибаться соперника под воздействием своих тактических нюансов», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат». 0

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