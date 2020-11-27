Нападающий «Аякса» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Аякса»признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Форвард помог своей команде обыграть «Мидтьюлланн» со счетом 3:1 в четвертом туре группового этапа.

Тадич записал на свой счет две результативные передачи и нанес два удара в створ ворот.

На награду также претендовали вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, отметившийся голом в матче с бельгийским «Брюгге» (3:0), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, сделавший дубль в игре с «Истанбул Башакшехир» (4:1), и защитник итальянской «Аталанты» Робин Госенс, забивший мяч в матче с «Ливерпулем» (2:0). 0