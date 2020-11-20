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    Роджерс: Наша единственная цель — лучше готовиться к каждому матчу

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    Наставник лидера АПЛ «Лестер Сити», Брендан Роджерс, дал интервью, в котором выразил свои мысли касательно занимаемой первой строчки в турнирной таблице.

    Брендан Роджерс
    Брендан Роджерс

    «Мы хорошо начали сезон, но нам важно продолжать быть честными перед собой в нашем подходе, чтобы сохранить скромность. Нам необходимо как можно лучше готовиться к каждому матчу. Это наша единственная цель на данный момент.

    В любой игре, особенно в матчах на выезде, вы должны хорошо защищаться, а затем эффективно распоряжаться мячом. Команда развивается и достигает поставленных целей разными способами. Мы отправились на матч с "Манчестер Сити" в качестве аутсайдера, но в итоге выиграли встречу со счётом 5:2, владея мячом всего 28% времени. Но эти 28% не были простым перекатыванием мяча», — приводит слова Роджерса Sky Sports. 0

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