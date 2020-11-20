Роджерс: Наша единственная цель — лучше готовиться к каждому матчу

Наставник лидера АПЛ «Лестер Сити»,, дал интервью, в котором выразил свои мысли касательно занимаемой первой строчки в турнирной таблице.

«Мы хорошо начали сезон, но нам важно продолжать быть честными перед собой в нашем подходе, чтобы сохранить скромность. Нам необходимо как можно лучше готовиться к каждому матчу. Это наша единственная цель на данный момент.

В любой игре, особенно в матчах на выезде, вы должны хорошо защищаться, а затем эффективно распоряжаться мячом. Команда развивается и достигает поставленных целей разными способами. Мы отправились на матч с "Манчестер Сити" в качестве аутсайдера, но в итоге выиграли встречу со счётом 5:2, владея мячом всего 28% времени. Но эти 28% не были простым перекатыванием мяча», — приводит слова Роджерса Sky Sports. 0