Первушин вылечился от пневмонии и будет руководить «Тамбовом» в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор «Тамбова»рассказал о текущем состоянии здоровья главного тренера команды

Напомним, что 50-летний специалист был госпитализирован 7 ноября с подозрением на пневмонию.

«ервушин уже с командой. Его выписали из больницы. Он прошел курс лечения, так что все нормально. Вылетает вместе с составом в Краснодар.

Что у него было? Пневмония. Все тесты на Covid-19 у него были отрицательными», — цитирует Худякова «Советский Спорт».

После 14 туров «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Игра с «Краснодаром» состоится 21 ноября. 0