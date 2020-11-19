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    Первушин вылечился от пневмонии и будет руководить «Тамбовом» в матче с «Краснодаром»

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о текущем состоянии здоровья главного тренера команды Сергея Первушина.

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    Напомним, что 50-летний специалист был госпитализирован 7 ноября с подозрением на пневмонию.

    «ервушин уже с командой. Его выписали из больницы. Он прошел курс лечения, так что все нормально. Вылетает вместе с составом в Краснодар.

    Что у него было? Пневмония. Все тесты на Covid-19 у него были отрицательными», — цитирует Худякова «Советский Спорт».

    После 14 туров «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Игра с «Краснодаром» состоится 21 ноября. 0

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