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    Генич: Общение Черчесова с журналистами немного отталкивает от сборной России

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    Известный комментатор Константин Генич раскритиковал поведение главного тренера сборной России Станислава Черчесова после разгромного поражения от Сербии (0:5).

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «К Евро будет время подготовиться, но глупо отрицать, что вера в потенциал этой сборной чуть-чуть поугасла. Плюс Станислав Саламович очень требовательный тренер, но то, как он общается с журналистами и показывает себя на публике, многих немного отталкивает от национальной команды. Это лично мое впечатление, хотя, может быть, оно обманчиво.

    После первого тайма с сербами можно было спокойненько идти спать, так как было понятно, что ничего хорошего этот вечер нам не сулит. Но это касается только футбольного противостоянии Сербия — Россия, а вот в теннисе Даниил Медведев — молодец, разобрался с Джоковичем!

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    • А вот нашу футбольную команду было не узнать, хотя начали неплохо — с момента Заболотного, после которого все могло пойти иначе. Понятно, что сейчас появится много хейтеров и желающих поплясать у сборной на костях, но сегодняшняя игра очень хорошо попадает под характеристику "без комментариев". Ничего путного с точки зрения экспертизы и аналитики сказать нельзя, потому что это абсолютный провал: во всех линиях и зонах.

    По большому счету сборная провалила отрезок октябрь–ноябрь в группе Лиги наций. Мы получили то, что заслуживаем. Что тому причина? Только ли отсутствие Фернандеса, Головина и Дзюбы? Наверное, осинки не родятся апельсинки — если уж у нас в клубном футболе дела складываются не лучшим образом, то откуда взяться нормальным результатам у сборной?

    И вообще, случившееся этой осенью со сборной чем-то напомнило "Зенит" в прошлой Лиге чемпионов. Там тоже начали за здравие, а потом провалили середину и концовку. Это и есть зеркало сборной России в Лиге наций нынешнего сезона.

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    • Что будет дальше? Вряд ли Станислав Саламович готов сейчас бросить сборную — это не в его характере. Сомневаюсь также, что руководители РФС пойдут на кардинальные меры. Наверное, будет как раньше в Советском Союзе: Возьмем на заметку, а люди на местах разберутся, проанализируют и избавятся от ошибок», — приводит слова Генича «Матч ТВ». 0

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