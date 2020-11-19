Черчесов: Вопрос об отставке не ко мне

Главный тренер сборной Россииответил на вопросы после разгрома от Сербии (0:5) в Лиге наций.

«Скажу банальность: у них все залетело сегодня, у нас — нет. Хотя я думаю, что, если бы мы даже забили наш первый момент, это ничего бы не изменило. Надо быть объективным, сербы были сегодня свежее, лучше.

Они заслуженно выиграли. Другое дело, что не было движения, которое у нас должно быть. А когда команда физически не готова, мы выглядим ниже того уровня, который можем дать. Это уже который раз у нас подтверждается, и здесь двух мнений быть не может.

Отставка? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело», — цитирует Черчесова Sport24. 0