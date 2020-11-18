Бразилия обыграла Уругвай, Аргентина победила Перу

В Южной Америке состоялись очередные матчи в рамках четвертого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Сборная Бразилии одержала гостевую победу над командой Уругвая со счетом 2:0.

Оба гола бразильцы забили в первом тайме. На 34-й минуте отличился Артур, а на 45-й ворота уругвайцев поразил Ришарлисон.

Сборная Уругвая завершала матч вдесятером после удаления на 71-й минуте Эдинсона Кавани.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. 4-й тур Уругвай — Бразилия 0:2 Голы: 0:1 — 34 Артур, 0:2 — 45 РишарлисонУругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Оливерос, де ла Крус (Родригес, 70), Нандес, Торрейра (Арамбарри, 60), Бентанкур (Родригес, 60), Нуньес, КаваниБразилия: Эдерсон, Тиаго Силва, Данило, Лоди, Маркиньос, Артур, Эвертон Рибейро (Лукас Пакета, 90), Дуглас Луис (Бруно Гимараэс, 90), Габриэл Жезус, Ришарлисон (Эвертон, 70), ФирминоПредупреждения: Дуглас Луис (45), Хименес (51), Ришарлисон (59), Нандес (67), Родригес (76), Касерес (85), Маркиньос (90)Удаление: Кавани (71)

Сборная Аргентины выиграла на выезде у команды Перу — 2:0.

В этой игре все голы тоже были забиты до перерыва. Авторами результативных ударов стали Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. 4-й тур Перу — Аргентина 0:2 Голы: 0:1 — 17 Гонсалес, 0:2 — 28 МартинесПеру: Гальесе, Абрам, Сантамария, Корсо (Адвинкула, 71), Трауко, Йотун (Калькатерра, 88), Акино (Картахена, 88), Каррильо, Куэва (Руидиас, 81), Флорес (Поло, 71), ЛападулаАргентина: Армани, Монтиель, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Ло Чельсо, Паредес, де Пауль (Окампос, 57), Гонсалес (Ди Мария, 72), Месси, Мартинес (Гомес, 89)Предупреждения: Акино (29), Трауко (34), Отаменди (60), Ло Чельсо (73), Гальесе (79), Окампос (90)

Еще в одном матче сборная Парагвая в домашнем матче сыграла вничью с Боливией — 2:2.

Сборная Бразилии возглавляет южноамериканскую отборочную группу — 12 очков. Аргентина находится на втором месте — 10 очков.

📊𝕃𝕒 𝕥𝕒𝕓𝕝𝕒 𝕕𝕖 𝕡𝕠𝕤𝕚𝕔𝕚𝕠𝕟𝕖𝕤 de las #EliminatoriasSudamericanas al termino de la última fecha del 2020. pic.twitter.com/HHO06J5Fyk — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 18, 2020

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