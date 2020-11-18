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    Бразилия обыграла Уругвай, Аргентина победила Перу

    Футбол ЧМ-2022 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Уругвая Сборная Боливии Сборная Парагвая Сборная Аргентины Сборная Перу
    В Южной Америке состоялись очередные матчи в рамках четвертого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

    Сборная Бразилии продлила победную серию до четырех матчей
    Сборная Бразилии продлила победную серию до четырех матчей

    Сборная Бразилии одержала гостевую победу над командой Уругвая со счетом 2:0.

    Оба гола бразильцы забили в первом тайме. На 34-й минуте отличился Артур, а на 45-й ворота уругвайцев поразил Ришарлисон.

    Сборная Уругвая завершала матч вдесятером после удаления на 71-й минуте Эдинсона Кавани.

    ЧМ-2022. Отборочный турнир. 4-й тур
    Уругвай — Бразилия 0:2
    Голы: 0:1 — 34 Артур, 0:2 — 45 РишарлисонУругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Оливерос, де ла Крус (Родригес, 70), Нандес, Торрейра (Арамбарри, 60), Бентанкур (Родригес, 60), Нуньес, КаваниБразилия: Эдерсон, Тиаго Силва, Данило, Лоди, Маркиньос, Артур, Эвертон Рибейро (Лукас Пакета, 90), Дуглас Луис (Бруно Гимараэс, 90), Габриэл Жезус, Ришарлисон (Эвертон, 70), ФирминоПредупреждения: Дуглас Луис (45), Хименес (51), Ришарлисон (59), Нандес (67), Родригес (76), Касерес (85), Маркиньос (90)Удаление: Кавани (71)

    Сборная Аргентины выиграла на выезде у команды Перу — 2:0.

    В этой игре все голы тоже были забиты до перерыва. Авторами результативных ударов стали Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес.

    ЧМ-2022. Отборочный турнир. 4-й тур
    Перу — Аргентина 0:2
    Голы: 0:1 — 17 Гонсалес, 0:2 — 28 МартинесПеру: Гальесе, Абрам, Сантамария, Корсо (Адвинкула, 71), Трауко, Йотун (Калькатерра, 88), Акино (Картахена, 88), Каррильо, Куэва (Руидиас, 81), Флорес (Поло, 71), ЛападулаАргентина: Армани, Монтиель, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Ло Чельсо, Паредес, де Пауль (Окампос, 57), Гонсалес (Ди Мария, 72), Месси, Мартинес (Гомес, 89)Предупреждения: Акино (29), Трауко (34), Отаменди (60), Ло Чельсо (73), Гальесе (79), Окампос (90)

    Еще в одном матче сборная Парагвая в домашнем матче сыграла вничью с Боливией — 2:2.

    Сборная Бразилии возглавляет южноамериканскую отборочную группу — 12 очков. Аргентина находится на втором месте — 10 очков.

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