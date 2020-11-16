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    Сборная Италии вышла в лидеры своей группы в Лиге наций

    Италия — Польша: счет матча 2:0, обзор голов

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    Сборная Италии одержала победу над командой Польши в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы А1 завершилась со счетом 2:0.

    «Скуадра адзурра» вышла вперед на 27-й минуте, когда Жоржиньо реализовал пенальти, который был назначен за фол Гжегожа Крыховяка на Андреа Белотти.

    Поляки доигрывали встречу в меньшинстве, так как на 77-й минуте вторую желтую карточку получил Яцек Горальски.

    Итальянцы поставили победную точку на 83-й минуте. Доменико Берарди вошел в чужую штрафную с правого фланга и прицельно низом пробил в ближний угол ворот.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A1
    Италия — Польша 2:0
    Голы: 1:0 Жоржиньо (пенальти) (27'), 2:0 Доменико Берарди (84') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Эмерсон, Франческо Ачерби, Алессандро Флоренци (Джованни Ди Лоренцо, 89'), Алессандро Бастони, Мануэль Локателли, Жоржиньо, Николо Барелла, Андреа Белотти (Стефано Окака Чука, 79'), Лоренцо Инсинье (Стефан Эль-Шаарави, 89'), Федерико Бернардески (Доменико Берарди, 64') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Аркадиуш Реца, Бартош Берешиньски, Кароль Линетти (Аркадиуш Милик, 74'), Гжегож Крыховяк, Якуб Модер (Яцек Горальски, 46'), Себастьян Шиманьски (Пётр Зелиньски, 46'), Камиль Юзвяк (Камил Гросицки, 46'), Роберт Левандовски Предупреждения: Гжегож Крыховяк (27'), Андреа Белотти (30'), Яцек Горальски (62'), Яцек Горальски (77')

    В следующем туре Италия отправится в гости к Боснии и Герцеговине, а Польша примет Нидерланды.

    Группа А1: 1. Италия — 9 очков, 2. Нидерланды — 8 очков, 3. Польша — 7 очков, 4. Босния и Герцеговина — 2 очка. 0

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