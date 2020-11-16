Губерниев раскритиковал сборную России после матча с Турцией

Известный комментаторсчитает, что сборная России проявила слабость в матче с Турцией (2:3) после удаления Андрея Семенова.

Семенов получил красную карточку в середине первого тайма. Вскоре после этого в ворота сборной России был назначен пенальти.

«Турция — Россия — 2:3! Трудно что-то оценивать в этой игре после того, как все нам сломало удаление! Но! Классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права так теряться и пропускать сразу два мяча!

Пенальти в наши ворота очень странный. Молодцы наши, что сумели после двух пропущенных все же взять себя в руки!!! Боролись!!!

Гилерме сложно предъявлять претензии, но следующий матч должен играть Сафонов!!! Пять встреч мы без побед», — написал Губерниев в своем телеграм-канале. 0