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    Губерниев раскритиковал сборную России после матча с Турцией

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборная России проявила слабость в матче с Турцией (2:3) после удаления Андрея Семенова.

    Дмитрий Губерниев
    Дмитрий Губерниев

    Семенов получил красную карточку в середине первого тайма. Вскоре после этого в ворота сборной России был назначен пенальти.

    «Турция — Россия — 2:3! Трудно что-то оценивать в этой игре после того, как все нам сломало удаление! Но! Классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права так теряться и пропускать сразу два мяча!

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    • Пенальти в наши ворота очень странный. Молодцы наши, что сумели после двух пропущенных все же взять себя в руки!!! Боролись!!!

    Гилерме сложно предъявлять претензии, но следующий матч должен играть Сафонов!!! Пять встреч мы без побед», — написал Губерниев в своем телеграм-канале. 0

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