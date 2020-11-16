Орлов: Сборной России не хватало Дзюбы в матче с Турцией

Известный комментаторраскритиковал главного тренера сборной Россиипосле поражения от Турции (2:3) в матче Лиги наций.

«Считаю, нам не хватило Дзюбы — давил бы, нагнетал. Артем и прикрикнуть может на партнеров, и сам организовать атаку, оттягивает на себя защитников. Это — фигура. Фактически мы сделали туркам подарок, не взяв Артема.

Да и с Сербией без него придется на поле выходить. Но почему? Кто-то может мне это объяснить? Что случилось-то? Главный тренер считает, что ему надо отдохнуть? Ну Артем уже пропустил два матча — и как сыграла сборная? Черчесов "горит"!

И я не уверен, что с сербами мы без Дзюбы добьемся положительного результата. Боюсь, балканцы нас "не отпустят" — с такими-то дырами в обороне, обрезами. Что получаем на выходе? Команда теряет очки, баллы, опускается в рейтинге ФИФА. Не взяв Дзюбу, Черчесов наказал сборную. Вот в чем весь парадокс. И причем повод был более чем сомнительный. Мы же узнаем сейчас разные подробности. Выходит, те, кто вбросил это видео в Сеть, добились своего? Так? Хм. Тогда зачем идти на поводу футбольных террористов? Не понимаю… Против "Краснодара" Дзюба действовал очень полезно.

Заболотный — это, конечно, не то. Пока он, образно говоря, ученик средней школы. Соболев? Не готов к игре на таком уровне, кстати, как и Чалов. Нужно бороться все 90 минут, держать темп. Заболотный вроде бы здоровый парень, но в единоборствах почему-то несилен», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс». 0