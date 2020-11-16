Генич: Лейтмотив после Турции напоминает о матче «Локомотива» с «Баварией»: смотрелись достойно, но уступили

Комментатор «Матч ТВ»раскритиковал некоторые решения главного тренера сборной России Станислава Черчесова в матче Лиги наций против Турции (2:3).

«Вопрос к тренерскому штабу — почему вместо Заболотного вышел Ерохин, а не Соболев? Да, у полузащитника "Зенита" замечательная статистика в последних матчах, и удача ходит за ним уже два месяца. Но учитывая то, что мы играли с территориальным преимуществом даже в меньшинстве, наверное, напрашивался выход Соболева. Почему этого не случилось — может рассказать только Станислав Саламович.

Может быть, по такой игре нелишним был бы выход Лесового, оставшегося вне заявки. Миранчука, на мой взгляд, можно было менять раньше 79-й минуты — он пока не в оптимальных кондициях. Причем и про Ионова нельзя сказать, что он в "Ростове" в последнее время в порядке. Так что если отсечь из памяти Фомина, то надо в очередной раз констатировать, что Станислав Саламович привык опираться на людей, с которыми он уже поработал.

В целом лейтмотив после Турции напоминает о матче "Локомотива" с "Баварией": смотрелись достойно, но уступили. Есть за что похвалить — не бросили весла, искали варианты, не сдавались, — но по факту имеем все-таки поражение.

Сборную судят по результатам. И как бы достойно она ни смотрелась, мы проиграли сборной, которая не побеждала до этого в 2020 году ни разу. А мы? Мы пока выиграли столько, сколько смогли. Надеюсь, что осталось что-то и на Сербию», — приводит слова Генича «Матч ТВ». 0