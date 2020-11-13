Гулачи: Сборная Венгрии заслужила выход на Евро-2020

Петер Гулачи
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«Мы команда, и мы сражаемся друг за друга. После того, как мы пропустили, все складывалось непросто, но я считаю, что мы заслужили победу. Мы диктовали игру и создавали больше возможностей.
Мы победили команду с более высоким рейтингом благодаря хорошей игре. Мы абсолютно заслуживаем выхода на чемпионат Европы», — цитирует Гулачи официальный сайт УЕФА.
Венгерская команда в финальной части чемпионата Европы сыграет в группе F вместе с Португалией, Францией и Германией. 0