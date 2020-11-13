ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиС Месси или без «Барселоне» нужны радикальные решения
  • 08:51
    • Стали известны все участники и составы групп на Евро-2020
  • 21:50
    • Сборная России не сумела выиграть у Молдавии
    Все новости спорта

    Гулачи: Сборная Венгрии заслужила выход на Евро-2020

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Венгрии Сборная Исландии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи прокомментировал победу над Исландией (2:1) в финале плей-офф Евро-2020.

    Петер Гулачи
    Петер Гулачи

    «Мы команда, и мы сражаемся друг за друга. После того, как мы пропустили, все складывалось непросто, но я считаю, что мы заслужили победу. Мы диктовали игру и создавали больше возможностей.

    Мы победили команду с более высоким рейтингом благодаря хорошей игре. Мы абсолютно заслуживаем выхода на чемпионат Европы», — цитирует Гулачи официальный сайт УЕФА.

    Венгерская команда в финальной части чемпионата Европы сыграет в группе F вместе с Португалией, Францией и Германией. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли уругвайцы набрать очки в Колумбии?
  • Колумбия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Добудет ли максимум очков «Авангард» в Новосибирске?
  • «Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Англия исправит осечку в Андорре?
  • Англия U21 — Андорра U21. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Англия U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Латвия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Швеция — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальта U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кипр — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры