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    Клопп: Меня беспокоит ситуация с коронавирусом

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обеспокоен тем, что игрокам придется покинуть базу клуба и уехать в свои сборные. Он волнуется о том, чтобы его футболисты не заразились коронавирусом.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Да, меня беспокоит ситуация с коронавирусом. Мне кажется, гораздо безопаснее находиться всем вместе на базе клуба. У нас было несколько случаев заражения коронавирусом в команде. Да, их было не много, но в нынешней ситуации произойти может что угодно. Проблема в паузе на международные матчи заключается в том, что у футболистов заканчивается энергия.

    Мы пытались выяснить, что представляют собой медицинские протоколы различный футбольных федераций, но отвечать на вопросы или нет — дело каждой отдельной организации. Они не обязаны этого делать, и ФИФА пока не особо участвует в данном вопросе. Было бы серьёзным подспорьем, если бы вы, например, не получив ответа федерации футбола какой-нибудь страны, не отпустили бы своего футболиста в сборную. Уверен, тогда мы получили бы все ответы и узнали, что с протоколами всё в порядке. Но некоторые ничего не отвечают, и мы ничего не можем с эти сделать», — приводит слова немецкого специалиста Mirror. 0

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