Вагнер Лав продлил контракт с «Кайратом»

Бывший нападающий ЦСКАпродлил контракт с «Кайратом», сообщается на официальном сайте клуба из Алматы.

Новое соглашение 36-летнего бразильца с «Кайраторм» рассчитано на один год.

Он остается! 🤙🏻

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Футбольный клуб «Кайрат» и бразильский форвард Вагнер Лав продлили трудовые соглашения 📝 pic.twitter.com/hU7F05vv7Y — ФК «Кайрат» (@fc_kairat) November 6, 2020

Вагнер перешел в «Кайрат» в июле нынешнего года. В текущем сезоне форвард провел за клуб 15 матчей, забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Вагнер помог «Кайрату» впервые за 16 лет стать чемпионом Казахстана.

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