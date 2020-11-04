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    Петржела заявил, что «Зенит» больше не наберет очков в Лиге чемпионов

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий после матча ЛЧ с римским «Лацио» (1:1).

    Властимил Петржела
    Властимил Петржела

    «Думаю, что "Зенит" больше не наберет очков в Лиге чемпионов, и эта ничья не делает погоды. "Зенит" играл неплохо, но у "Лацио" не было нескольких ключевых игроков. Петербуржцам выпал шанс выиграть в этом матче, но у них не получилось. Следующая игра с итальянцами на выезде, и дома они будут играть совсем по-другому. "Зениту" будет намного труднее ухватиться за очки.

    Провал в ЛЧ — это повод для смены тренера? Провал будет означать только то, что у Семака не хватает опыта. Видно, что он хороший тренер для РПЛ, но не для еврокубков», — цитирует Петржелу Sport24.

    «Зенит» с одним набранным баллом замыкает турнирную таблицу группы F. 0

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