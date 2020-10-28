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    Розе: Горжусь тем, как «Боруссия» сыграла с «Реалом»

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    Главный тренер «Боруссии» М Марко Розе прокомментировал ничью своей команды в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:2).

    Марко Розе
    Марко Розе

    «Мои поздравления команде. Мы здорово сыграли. Могли убить интригу, "Шахтер" забил третий мяч, мы не смогли. Тем не менее я горжусь тем, как мы сыграли сегодня. Я не могу винить игроков за исход этого матча.

    Чувства не из лучших, когда пропускаешь два гола в концовке и теряешь очки. Мы должны были лучше защищаться до самого конца, но порой требуется немного удачи. Сегодня нам ее не хватило», — цитирует Розе пресс-служба УЕФА.

    «Боруссия» с двумя очками находится на втором месте в группе B, опережая «Интер» по дополнительным показателям. «Реал» взял первое очко и замыкает квартет. Лидером группы является «Шахтер» — четыре балла. 0

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