Розе: Горжусь тем, как «Боруссия» сыграла с «Реалом»

Главный тренерпрокомментировал ничью своей команды в матче Лиги чемпионов против(2:2).

«Мои поздравления команде. Мы здорово сыграли. Могли убить интригу, "Шахтер" забил третий мяч, мы не смогли. Тем не менее я горжусь тем, как мы сыграли сегодня. Я не могу винить игроков за исход этого матча.

Чувства не из лучших, когда пропускаешь два гола в концовке и теряешь очки. Мы должны были лучше защищаться до самого конца, но порой требуется немного удачи. Сегодня нам ее не хватило», — цитирует Розе пресс-служба УЕФА.

«Боруссия» с двумя очками находится на втором месте в группе B, опережая «Интер» по дополнительным показателям. «Реал» взял первое очко и замыкает квартет. Лидером группы является «Шахтер» — четыре балла. 0