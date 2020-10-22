Липпи объявил о завершении тренерской карьеры

Итальянский специалистрассказал о том, что завершил свою карьеру тренера.

«Я определенно выполнил свою работу в качестве наставника. Этого достаточно.

Может, я могу быть полезен в других ролях, посмотрим. Но пока я ничего не планирую до весны», — приводит слова Липпи Goal.

72-летний итальянец возглавлял такие команды, как «Ювентус», «Интер», «Наполи» и «Аталанта».

Вместе с туринским клубом он завоевал 15 трофеев, в том числе став пятикратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов.

С «Гуанчжоу Эвергранд» специалист трижды выиграл чемпионат Китая и азиатскую Лигу чемпионов.

Также Липпи руководил сборной Италией, с которой стал чемпионом мира 2006 года.

Последним место работы итальянца стала национальная команда Китая, которую он покинул в ноябре прошлого года. 0