Липпи объявил о завершении тренерской карьеры

Марчелло Липпи
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«Я определенно выполнил свою работу в качестве наставника. Этого достаточно.
Может, я могу быть полезен в других ролях, посмотрим. Но пока я ничего не планирую до весны», — приводит слова Липпи Goal.
72-летний итальянец возглавлял такие команды, как «Ювентус», «Интер», «Наполи» и «Аталанта».
Вместе с туринским клубом он завоевал 15 трофеев, в том числе став пятикратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов.
С «Гуанчжоу Эвергранд» специалист трижды выиграл чемпионат Китая и азиатскую Лигу чемпионов.
Также Липпи руководил сборной Италией, с которой стал чемпионом мира 2006 года.
Последним место работы итальянца стала национальная команда Китая, которую он покинул в ноябре прошлого года. 0