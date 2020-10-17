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    «Динамо» арендовало экс-игрока «МЮ»

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    Защитник «Копенгагена» Гильермо Варела стал игроком «Динамо», сообщает сайт москвичей.

    Гильермо Варела
    Гильермо Варела

    Клубы договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21.

    В своей карьере Варела выступал также в составе «Манчестер Юнайтед», «Айнтрахта» из Франкфурта, уругвайского «Пеньяроля».

    В 2017 году защитник дебютировал за сборную Уругвая. В составе национальной команды провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

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