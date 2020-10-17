«Динамо» арендовало экс-игрока «МЮ»

Защитникстал игроком, сообщает сайт москвичей.

Клубы договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21.

В своей карьере Варела выступал также в составе «Манчестер Юнайтед», «Айнтрахта» из Франкфурта, уругвайского «Пеньяроля».

⚡️ «Динамо» арендовало Гильермо Варелу

Футбольные клубы «Динамо» и «Копенгаген» договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21.

🤝 Мы приветствуем Гильермо Варелу в «Динамо» и желаем ему успехов в составе бело-голубых!

Подробнее: https://t.co/zjuPypvIdy pic.twitter.com/HHzafTM78D — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 17, 2020

В 2017 году защитник дебютировал за сборную Уругвая. В составе национальной команды провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

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