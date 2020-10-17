«Уфа» расторгла контракт с Оливье Тиллем

Полузащитникрасторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Напомним, Тилль перешел в уфимскую команду летом 2018 года из люксембургского «Прогрес Нидеркорн».

Оливье Тилль покидает ФК «Уфа»

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Оливье Тиллем.

С 2018 года Оли провел 56 матчей в составе ФК «Уфа», забил 1 гол и сделал 5 голевых передач pic.twitter.com/sm9pkEEzyn — ФК УФА (@UfaFc) October 17, 2020

За это время футболист провел 56 матчей в составе «Уфы», забил один гол и сделал пять голевых передач. В последних матчах 23-летний игрок перестал попадать в заявку основной команды и тренировался с резервистами.

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