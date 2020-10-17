Николич отметил важность победы перед стартом Лиги чемпионов

Главный тренер «Локомотива»высказался о победе над «Уфой» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

«Поздравляю команду с победой. Матч был тяжелым. Всем известно, что против "Уфы" нелегко играть. Результаты всегда 1:0, 0:0, 1:1. Мы набрали очень важные три очка, одержали четвертую победу подряд и двигаемся дальше.

Важно, что в пяти последних матчах из шести мы не пропускали. Постараемся, чтобы так было и дальше. У нас было не так много футболистов, сборники собрались только вчера, есть травмированные. Перед стартом Лиги чемпионов важно набрать три очка.

Сложно сказать, на сколько процентов готов Зе Луиш, но видно, что не на сто. Ему нужно время, чтобы набрать форму, но времени у нас нет. Он будет играть, выходить на замену или, если потребуется, в старте. Сегодня он вышел на поле как надо. Хорошо провел свои 30-35 минут, сделал голевую передачу, показал свои качества. Что касается состава на "Зальцбург", я его знаю, но не хочу говорить», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива». 0