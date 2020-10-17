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    Николич отметил важность победы перед стартом Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о победе над «Уфой» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Поздравляю команду с победой. Матч был тяжелым. Всем известно, что против "Уфы" нелегко играть. Результаты всегда 1:0, 0:0, 1:1. Мы набрали очень важные три очка, одержали четвертую победу подряд и двигаемся дальше.

    Важно, что в пяти последних матчах из шести мы не пропускали. Постараемся, чтобы так было и дальше. У нас было не так много футболистов, сборники собрались только вчера, есть травмированные. Перед стартом Лиги чемпионов важно набрать три очка.

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    • Сложно сказать, на сколько процентов готов Зе Луиш, но видно, что не на сто. Ему нужно время, чтобы набрать форму, но времени у нас нет. Он будет играть, выходить на замену или, если потребуется, в старте. Сегодня он вышел на поле как надо. Хорошо провел свои 30-35 минут, сделал голевую передачу, показал свои качества. Что касается состава на "Зальцбург", я его знаю, но не хочу говорить», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива». 0

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