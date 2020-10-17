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    Гол Крыховяка принес «Локо» победу над «Уфой»

    «Локомотив» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Локомотив» одержал победу над «Уфой» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Футболисты «Локомотива»
    Футболисты «Локомотива»

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

    Единственный точный удар был нанесен на 68-й минуте, его автором стал полузащитник Гжегож Крыховяк.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Уфа 1:0
    Гол: 1:0 Гжегож Крыховяк (68') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Виталий Лысцов, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Виталий Лисакович, 90'), Рифат Жемалетдинов (Дмитрий Рыбчинский, 65'), Даниил Куликов, Фёдор Смолов (Франсуа Камано, 85'), Эдер (Зе Луиш, 65') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Боян Йокич, Артём Голубев, Владислав Камилов (Дмитрий Сысуев, 77'), Александр Сухов, Akhmed Alibekov, Вячеслав Кротов (Кирилл Фольмер, 90'), Тимур Жамалетдинов Предупреждения: Рифат Жемалетдинов (32'), Дмитрий Живоглядов (90'), Джемал Табидзе (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место (21 очко), а «Уфа» — 15-е (6 очков). 0

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