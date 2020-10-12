«Интер» может сменить титульного спонсора

может сменить своего титульного спонсора, сообщает Il Corriere dello Sport.

На смену Pirelli, которая является титульным спонсором миланцев с 1995 года, придет китайская компания Hisense, занимающаяся проектированием, производством и распространением электрического оборудования.

Ее логотип должен появиться на футболках игроков «Интера», начиная с сезона-2021/22. По новому контракту «нерадзурри» могут получать 30 млиллионов евро за сезон.

Ранее миланцы рассматривали возможность подписания контракта с девелоперовской компанией Evergrande и мировым производителем техники Samsung. 0