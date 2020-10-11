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    Сборная Нидерландов сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

    Босния и Герцеговина — Нидерланды: счет матча 0:0

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    Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в выездном матче Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча лиги А группы 1, завершилась со счетом 0:0.

    «Оранжевые» владели подавляющим преимуществом, но своими моментами на воспользовались.

    В турнирной таблице Нидерланды занимают второе место (4 очка), а Босния и Герцеговина — четвертое (2 очка).

    Футбол. Лига наций УЕФА. A1
    Босния и Герцеговина — Нидерланды 0:0
    Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Advan Kadusic (Зеад Колашинац, 46'), Дарко Тодорович, Деннис Хаджикадунич, Синиша Санишанин, Benjamin Tatar (Амир Хаджиахметович, 54'), Миралем Пьянич (Stjepan Loncar, 75'), Гойко Цимирот, Амер Гояк, Раде Крунич (Армин Ходжич, 75'), Милан Дюрич (Эдин Джеко, 61') Нидерланды: Яспер Силлессен, Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей, Дейли Блинд (Натан Аке, 86'), Дензел Дюмфрис (Ханс Хатебур, 70'), Жоржиньо Вейналдум, Дониелл Мален (Стивен Бергёйс, 70'), Квинси Промес (Райан Бабель, 86'), Мартен де Рон, Френки де Йонг, Люк де Йонг Предупреждения: Advan Kadusic (44'), Мартен де Рон (87'), Армин Ходжич (90')

    Позднее в рамках этой группы Польша примет Италию. 0

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