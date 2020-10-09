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    Российский арбитр заболел коронавирусом

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    Известный российский арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев

    Об этом рассказа глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    «Да, к сожалению, у Карасева — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели.

    Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы.

    Посмотрим, хватит ли арбитров на матчи РПЛ. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится. Ждем...», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс». 0

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