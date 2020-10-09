Российский арбитр заболел коронавирусом

Известный российский арбитрзаболел коронавирусом.

Об этом рассказа глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Да, к сожалению, у Карасева — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели.

Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы.

Посмотрим, хватит ли арбитров на матчи РПЛ. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится. Ждем...», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс». 0