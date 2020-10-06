Романцев рассказал, впечатлил ли его Бакаев в игре с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением об игре одного из лидеров красно-белых полузащитника

По словам Романцева, на психологическое и игровое состояние Бакаева может влиять ситуация с возможным уходом в московское «Динамо».

«Для футболиста очень важно ощущение внутренней уверенности. А если он чувствует, что вокруг него происходит какая-то возня, это уже начинает раздражать, сказываться на настроении.

Надеюсь, разговоры об уходе Бакаева не более чем слухи. Я хочу видеть его только в "Спартаке", где Зелимхану еще предстоит показать все свои способности. А они у него, поверьте, очень большие.

К сожалению, с учетом его возможностей, в матче против "Зенита" Бакаев выглядел средне. Да, Зелимхан двигался, боролся, но в созидании, организации атак был не слишком заметен. А один острый пас Ларссону во втором тайме, после чего швед из убойной позиции пальнул мимо, слишком мало для хавбека, который должен вести игру», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс». 0