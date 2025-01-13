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    «Монца» продолжит проигрывать...

    «Монца» — «Фиорентина». «Лилии» попытаются одержать долгожданную победу. На что лучше сделать ставку 13 января? Ответ — в прогнозе на 20-й тур итальянской Серии А с коэффициентом 1.90

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Фиорентина»
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    Мойзе Кен — нападающий «Фиорентины»
    В рамках 20-го тура итальянской Серии А «Монца» на своем поле примет «Фиорентину». Поединок пройдет 13 января и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Января 2025 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 22:45 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
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    «Монца»

    Турнирное положение: Команда располагается на последней 20-й позиции в Серии А, набрав только 10 очков за 19 туров. «Монца» отстает от 17-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки, на 9 баллов.

    К тому же, команда очень плохо выступает именно на своем поле, набрав только 3 очка дома из 30-и возможных. Логично, что «Монца» занимает последнее 20-е место в лиге по этому показателю.

    Монца — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла «Кальяри» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 56-й минуте. Матчем ранее «Монца» уступила с таким же счетом «Парме», в этом поединке «бело-красные» пропустили 2-й мяч на 90+8-й минуте.

    У «Монцы» продолжается серия поражений в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда также проиграла «Ювентусу», «Лечче» и «Удинезе». Интересно, что все матчи закончились со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Данило Амброзио (красная карточка), Алессио Краньо, Роберто Гальярдини и Маттео Пессина (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Монца» уже упала на самое дно, так еще и не может набрать хотя бы 1 балл. Если команда сможет встряхнуться, то способна побороться за выживание, а пока шансов не так много.

    В последней очной встрече «Монца» и «Фиорентина» сыграли вничью со счетом 2:2. В том поединке «бело-красные» упустили преимущество в 2 мяча.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Лилии» занимают 6-е место в таблице Серии А с 32 баллами в активе после 18-и туров. «Фиорентина» отстает от топ-4 в чемпионате на 4 балла.

    К тому же, команда довольно неплохо действует на чужом поле, занимая по этому показателю 5-е место в Серии А. В гостях «Фиорентина» набрала 15 очков из 27-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда крупно проиграла «Наполи» со счетом 0:3, пропуская в каждом тайме. До этого «Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2).

    Команда не может победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «Фиорентина» трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

    Не сыграют: Кристиано Бираги (решение тренера), Эдоардо Бове (проблемы с сердцем) и Альберт Гюдмюндссон (травма).

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    Состояние команды: Сейчас у «Фиорентины» продолжается небольшой кризис, из которого команда обязательно выберется. «Лилиям» необходимо как можно быстрее снова начать побеждать, чтобы претендовать на еврокубки.

    У «Фиорентины» есть яркий лидер в атаке, который отличается высокой результативностью. Форвард Мойзе Кен забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи за 18 встреч, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    Статистика для ставок

    • У «Монцы» продолжается серия поражений в чемпионате Италии, которая насчитывает 5 матчей подряд

    • «Фиорентина» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

    • В последних 5-и очных противостояниях «Фиорентина» обыгрывала «Монцу» только дважды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фиорентины» — 1.90, победа «Монцы» — 4.05, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Монца» все-таки продолжит проигрывать. «Фиорентина» сейчас гораздо сильнее «бело-красных».

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.90.

    Прогноз: У «Фиорентины» также есть проблемы с обороной в последнее время.

    Ставка: Обе забьют за 1.83.

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