В рамках 20-го тура итальянской Серии А «Монца» на своем поле примет «Фиорентину». Поединок пройдет 13 января и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: Команда располагается на последней 20-й позиции в Серии А, набрав только 10 очков за 19 туров. «Монца» отстает от 17-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки, на 9 баллов.

К тому же, команда очень плохо выступает именно на своем поле, набрав только 3 очка дома из 30-и возможных. Логично, что «Монца» занимает последнее 20-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла «Кальяри» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 56-й минуте. Матчем ранее «Монца» уступила с таким же счетом «Парме», в этом поединке «бело-красные» пропустили 2-й мяч на 90+8-й минуте.

У «Монцы» продолжается серия поражений в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда также проиграла «Ювентусу», «Лечче» и «Удинезе». Интересно, что все матчи закончились со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Данило Амброзио (красная карточка), Алессио Краньо, Роберто Гальярдини и Маттео Пессина (у всех — травмы).

Состояние команды: «Монца» уже упала на самое дно, так еще и не может набрать хотя бы 1 балл. Если команда сможет встряхнуться, то способна побороться за выживание, а пока шансов не так много.

В последней очной встрече «Монца» и «Фиорентина» сыграли вничью со счетом 2:2. В том поединке «бело-красные» упустили преимущество в 2 мяча.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Лилии» занимают 6-е место в таблице Серии А с 32 баллами в активе после 18-и туров. «Фиорентина» отстает от топ-4 в чемпионате на 4 балла.

К тому же, команда довольно неплохо действует на чужом поле, занимая по этому показателю 5-е место в Серии А. В гостях «Фиорентина» набрала 15 очков из 27-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда крупно проиграла «Наполи» со счетом 0:3, пропуская в каждом тайме. До этого «Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2).

Команда не может победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «Фиорентина» трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

Не сыграют: Кристиано Бираги (решение тренера), Эдоардо Бове (проблемы с сердцем) и Альберт Гюдмюндссон (травма).

Состояние команды: Сейчас у «Фиорентины» продолжается небольшой кризис, из которого команда обязательно выберется. «Лилиям» необходимо как можно быстрее снова начать побеждать, чтобы претендовать на еврокубки.

У «Фиорентины» есть яркий лидер в атаке, который отличается высокой результативностью. Форвард Мойзе Кен забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи за 18 встреч, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

У «Монцы» продолжается серия поражений в чемпионате Италии, которая насчитывает 5 матчей подряд

«Фиорентина» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

В последних 5-и очных противостояниях «Фиорентина» обыгрывала «Монцу» только дважды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фиорентины» — 1.90, победа «Монцы» — 4.05, ничья — за 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Монца» все-таки продолжит проигрывать. «Фиорентина» сейчас гораздо сильнее «бело-красных».

Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.90.

Прогноз: У «Фиорентины» также есть проблемы с обороной в последнее время.

Ставка: Обе забьют за 1.83.