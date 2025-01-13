В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 1-е место не только на Западе, но и во всей КХЛ, набрав 72 очка за 45 встреч. Ближайший преследователь отстает от «Локомотива» на 15 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Спартак» в результативном поединке со счетом 5:4, а до этого «Локомотив» оказался сильнее «Витязя» (3:0).

В последних 7-и встречах команда проиграла только минскому «Динамо» (1:4) и 6 раз победила. За этот период «Локомотив» также одолел ЦСКА (4:1), «Витязь» (5:3), «Торпедо» (5:0) и «Сочи» (3:1).

Не сыграют: Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев получил травму.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Локомотив» начал громить своих соперников еще со старта сезона. «Железнодорожники» точно самая стабильная команда лиги, в этом аспекте ей точно нет равных.

К тому же, у «Локомотива» — лучшая оборонительная линия в КХЛ. Команда пропустила всего 75 шайб за 45 встреч при 125-и заброшенных. Оборона «железнодорожников» работает, как часы.

Стоит отметить, что «Локомотив» частенько обыгрывает СКА в очных противостояниях. К тому же, ярославцы здорово выступают на своей площадке. Питерцам точно будет непросто.

СКА

Турнирное положение: Команда Романа Ротенберга располагается на 6-й позиции Запада с 54 очками в активе после 43-х встреч. СКА отстает от 3-ки лидеров в конференции лишь на 3 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке питерцы уступили московскому «Динамо» со счетом 4:5, пропустив решающую шайбу за 27 секунд до конца 3-го периода. Матчем ранее СКА также проиграл «Спартаку» (0:5).

До этой небольшой серий поражений у питерцев была череда побед. Команда обыгрывала «Витязь» со счетом 5:2, ЦСКА (6:3) и «Сочи» (5:4). За последние 5 встреч СКА пропустил 19 шайб.

Не сыграют: Михаил Воробьев и Евгений Кузнецов (у обоих — травмы).

Состояние команды: СКА выступает не очень стабильно в нынешнем сезоне. Интересно, что в основном питерцы испытывают проблемы именно в матчах против топовых команд.

К тому же, вырисовывается большая проблема для СКА перед плей-офф — это вратарский вопрос. Молодые голкиперы выступали неплохо, а сейчас явно находятся в кризисе. Это может стать определяющим фактором в плей-офф.

В предстоящем матче СКА рискует снова провалиться, ведь «Локомотив» традиционно находится «в огне». Тренерскому штабу Романа Ротенберга придется придумать что-то необычное, чтобы обыграть «железнодорожников».

Статистика для ставок

«Локомотив» проиграл только 1 раз в последних 7-и матчах

СКА проиграл 2 последних матча, пропустив по 5 шайб в каждой игре

В последних 3-х очных противостояниях «Локомотив» дважды обыгрывал СКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.13, ничья — в 3.95, а победа СКА — в 3.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, а на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

Прогноз: СКА точно не будет отсиживаться в обороне, а значит питерцам придется рисковать. «Локомотив» точно способен взломать оборону соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» 2.5 больше за 1.88.

Прогноз: Можно предположить, что обе команды точно забросят по паре-тройке шайб. К тому же, основной голкипер «Локомотива» Даниил Исаев выбыл из-за травмы.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.85.