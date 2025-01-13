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    ЦСКА реабилитируется за последние неудачи

    ЦСКА — «Спартак». Ставка (к. 2.06) и прогноз на хоккей, КХЛ, 13 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
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    ЦСКА в столичном дерби
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 13 января. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Января 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: В 43 матчах ЦСКА набрал 57 очков и опустился на 4-е место в Западной конференции, по дополнительным показателям отстав от 3-го «Спартака».

    Последние матчи: Январские результаты ЦСКА далеки от безупречной серии, которую «красно-синие» провели неделями ранее. Так, 4 последние встречи завершились поражением москвичей.

    ЦСКА — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Отрицательная серия ЦСКА началась с крупного провала в дерби со СКА — 3:6 и дополнилась разгромом от «Локомотива» — 1:4. В последних матчах команда Илья Воробьева проиграла «Динамо» Минск — 0:2 и «Куньлуню» — 0:3.

    Не сыграют: Дмитрий Самодуров.

    Состояние команды: Текущий чемпионат ЦСКА сосредоточил вокруг глобальной перестройки, которая должна вывести «армейцев» на наивысший уровень конкурентоспособности.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    После нескольких месяцев переменчивых результатов ЦСКА обрел последовательность и вышел на игровые показатели, соответствующие стандартам столичного клуба.

    Однако за яркой серией из 11 матчей без поражений последовала затяжная череда неудач, которая сопровождается заметной потерей атакующего качества и безобразной игрой обороны «красно-синих».

    «Спартак»

    Турнирное положение: По итогам 42 матчей «Спартак» разместился на 3-й строчке в таблице Западной конференции. Такое же количество баллов принадлежит московскому «Динамо», которое идет выше.

    Последние матчи: Больше десятка последних «Спартак» провел в рамках гостевой серии, которая складывается не лучшим образом ввиду частых провалов, допускаемых «красно-белыми».

    Январский этап регулярки команда Алексея Жамнова начала с поражения на катке «Северстали» — 3:5, но продолжила эффектной победой над СКА — 5:0. Накануне спартаковцы уступили «Локомотиву» — 4:5.

    Не сыграют: Михаил Чайковски.

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    • Состояние команды: В нынешнем сезоне «Спартак» нацелен на развитие командных успехов, достигнутых в рамках прошлого чемпионата.

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    Ради этого «Спартаку» удалось сохранить лидерскую основу, которая демонтирует отличные результаты на дистанции, подкрепляя свои успехи хорошим процентом реализации.

    Тем не менее на фоне боеспособных атакующих бригад провалы в звеньях обороны остаются наиболее заметной проблемой «Спартака», устранить которую в настоящее время не удается.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не выигрывает на протяжении 4-х последних матчей

    • В 3-х последних встречах ЦСКА не забивал больше гола

    • В 4-х гостевых матчах «Спартака» из 5 последних был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.06, ничья — в 4.15, а победа «Спартака» — в 2.96.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: Встреча принципиального характера способна выполнить роль триггера, благодаря которому ЦСКА получит дополнительный приток мотивации и сумеет выбраться из кризиса, в которых загнал себя в последних матчах.

    Ставка: ЦСКА победит за 2.06.

    Прогноз: Ввиду оборонительных проблем, присущих обеим командам, вывеска «столичного дерби» будет подразумевать событийный хоккей с большим количеством заброшенных шайб.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.

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