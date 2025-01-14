Вольфсбург
Боруссия М
«Вольфсбург»
Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Бундеслиге, хотя совсем недавно балансировала на грани вылета. «Вольфсбург» после 16-и туров занимает 10-е место в таблице с 24 очками в активе.
Стоит отметить, что «волки» далеко не лучшим образом действуют на своем поле. «Вольфсбург» занимает лишь 14-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 8 очков из 24-х возможных.
Вольфсбург — Боруссия М: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Хоффенхайм» с минимальным счетом 1:0, забив единственный гол на 29-й минуте. До этого команда уступила дортмундской «Боруссии» (1:3).
В последних 5-и встречах Бундеслиги у «Вольфсбурга» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда уступила «Фрайбургу» (2:3), а также одолела «Майнц» (4:3) и «Лейпциг» (5:1).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: Тиаго Томас (перебор желтых карточек), Бартош Бялек, Никлас Клингер, Ловро Майер, Лукас Нмеча, Кевин Паредес, Рожерио (у всех — травмы).
Состояние команды: «Вольфсбург» все еще может побороться за еврокубки, у команды есть определенная стабильность, которую еще необходимо выдержать до конца сезона.
К тому же, в стане «волков» появился нападающий, который сходу стал отличаться результативными действиями. Мохамед Амура отметился 6-ю голами и 6-ю результативными передачами за 14 встреч в рамках Бундеслиги.
«Боруссия» М
Турнирное положение: Менхенгладбахцы располагаются на 11-й строчке в Бундеслиге, набрав столько же очков, сколько и у «Вольфсбурга» (24). «Боруссия» М также отстает от зоны еврокубков лишь на 3 пункта.
Команда занимает 4-е место в лиге по надежности в обороне. «Боруссия» М пропустила всего 21 гол за 16 встреч. При этом, команда не отличается высокой результативностью (25 забитых).
Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» М проиграла «Баварии» (0:1), пропустив решающий мяч на 68-й минуте с пенальти. До этого команда одолела «Хоффенхайм» (2:1).
В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Германии у «Боруссии» М по 2 победы и поражения, а также 1 ничейный результат. За этот период команда сумела забить 8 голов при 7-и пропущенных.
Не сыграют: Натан Нгуму и Симон Вальде (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Боруссия» М провалила старт нынешнего сезона, но сейчас команда нашла свою игру и вполне способна пошуметь. Самое главное оружие «жеребят» — отличная оборона.
Стоит отметить, что «Боруссия» М частенько обыгрывает «Вольфсбург» в очных противостояниях. В последней встрече менхенгладбахцы одолели «волков» со счетом 3:1, перевернув игру во 2-м тайме.
Статистика для ставок
- В последних 11-и встречах во всех турнирах «Вольфсбург» проиграл только 2 раза
- В последних 5-и матчах «Боруссия» М пропускала минимум 1 гол
- «Боруссия» М непременно обыгрывала «Вольфсбург» в последних 4-х очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вольфсбурга» — 1.95, победа «Боруссии» М — 3.55, ничья — за 3.95.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды завершат поединок ничейным результатом. Борьба за важные очки будет ожесточенной.
Ставка: Ничья за 3.95.
Прогноз: Команды раскроются ближе к концовке встречи. Прогнозируем довольно результативный футбол во 2-м тайме.
Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.80.