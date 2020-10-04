«Ренн» — «Реймс»: счет матча 2:2, обзор голов

В рамках шестого тура французской Лиги 1на своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Уже на 11-й минуте Юнис Абдельхамид вывел гостей вперед, на что хозяева ответили точными ударами Рафаэла и Дамьена Да Сильвы на 24-й и 37-й минутах соответственно.

В середине второго тайма «Реймс» отыгрался усилиями Булайе Диа. Этот гол и стал последним во встрече.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Реймс 2:2 Голы: 0:1 Юнис Абдельхамид (11'), 1:1 Рафаэл Диас (24'), 2:1 Дамьен Да Сильва (37'), 2:2 Булайе Диа (66') Ренн: Ромен Сален, Саша Боэ, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Амари Траоре, Рафаэл Диас, Эдуардо Камавинжа (Жонас Мартен, 80'), Бенжамен Буриго, Стивен Н'Зонзи, Флавьен Тэт (Ромен дель Кастильо, 65'), Серу Гирасси Реймс: Предраг Райкович (Йеванн Диуф, 46'), Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Ксавье Шавалерен, Арбер Зенели (Матьё Кафаро, 65'), Маршал Манетси, Натанаэль Мбюкю (Дерек Кутеса, 65'), Булайе Диа (Кай Сирхёйс, 82'), Эль Билал Туре (Валон Бериша, 71') Предупреждения: Дамьен Да Сильва (35'), Флавьен Тэт (38'), Ваут Фас (40'), Эдуардо Камавинжа (55'), Ксавье Шавалерен (57'), Маршал Манетси (71')

В турнирной таблице Лиги 1 «Ренн» занимает первое место (14 очков), а «Реймс» — 19-е (2 очка). 0