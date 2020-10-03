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    «Валенсия» потерпела поражение от «Бетиса»

    «Валенсия» — «Бетис»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Валенсия» в домашнем матче пятого тура испанской Примеры потерпела поражение от «Бетиса» — 0:2.

    Радость футболистов «Бетиса»
    Радость футболистов «Бетиса»

    Хозяева открыли счет на 19-й минуте, когда точный удар с линии штрафной нанес Серхио Каналес.

    На 74-й минуте андалузская команда забила второй гол. Хоакин на скорости ворвался в штрафную и сделал пас левее на Кристиана Тельо, который поразил цель с помощью небольшого рикошета.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Бетис 0:2
    Голы: 0:1 Серхио Каналес (19'), 0:2 Кристиан Тельо (74') Валенсия: Хауме Доменек, Тьерри Корреа, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Жоффрей Кондогбиа (Карлос Солер, 81'), Гонсалу Гуэдеш (Алехандро Бланко, 56'), Даниэль Васс, Давид Хасон (Kang In Lee, 56'), Кевин Гамейро (Мануэль Вальехо, 81'), Максимилиано Гомес, Максимилиано Гомес Бетис: Хоэль Роблес, Марк Бартра, Сидней, Алекс Морено, Эмерсон, Серхио Каналес, Кристиан Тельо, Хоакин (Вилльям Карвалью, 81'), Родригес Гидо, Набиль Фекир (Андрес Гуардадо, 90'), Антонио Санабрия (Борха Иглесиас, 86') Предупреждения: Марк Бартра (2'), Гонсалу Гуэдеш (12'), Уго Гильямон (45'), Серхио Каналес (54')

    В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает первое место (9 очков), а «Валенсия» — шестое (7 очков). 0

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