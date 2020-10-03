СМИ: Матч «Ювентус» — «Наполи» не состоится из-за коронавируса

«Во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, два сотрудника клуба получили положительные результаты тестирования на Covid 19.
Они не являются ни игроками, ни членами технического или медицинского персонала, однако в соответствии с регламентом и протоколом вся команда с этого момента переходит на фидуциарную изоляцию .
Эта процедура позволит всем футболистам и персоналу команды с отрицательными результатами тестов проводить регулярные тренировки и соответствующие мероприятия, но не позволит контактировать с представителями клуба вне этой группы», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Ювентуса».
Напомним, что 4 октября туринцам предстоит домашняя встреча с «Наполи» в рамках 3-го тура Серии А.
Однако матч, скорее всего, не состоится. В «Наполи» также выявлены случаи заболевания коронавирусом среди футболистов.
2 октября инфекция была выявлена у полузащитника Петра Зелиньского, на следующий день — у хавбека Элифа Элмаза. Также заболел один сотрудник клуба.
По данным СМИ, органы здравоохранения (ASL) заблокировали вылет «Наполи» в Турин.
Команда из Неаполя уже находилась в автобусе на пути в аэропорт Каподичино, когда пришло сообщение от органов: «Наполи» запрещено покидать границы региона, в связи с угрозой распространения вируса.
Согласно новым правилам, в случае, если в течение недели выявлено десять и более фактов заболевания коронавирусом, команда имеет право один раз за сезон попросить о переносе матча.
В иных случаях клуб, в составе которого есть минимум 13 здоровых футболистов, обязан проводить матч, если таковых нет — ему засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. 0