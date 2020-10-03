СМИ: Матч «Ювентус» — «Наполи» не состоится из-за коронавируса

Туринскийсообщил о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией.

«Во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, два сотрудника клуба получили положительные результаты тестирования на Covid 19.

Они не являются ни игроками, ни членами технического или медицинского персонала, однако в соответствии с регламентом и протоколом вся команда с этого момента переходит на фидуциарную изоляцию .

Эта процедура позволит всем футболистам и персоналу команды с отрицательными результатами тестов проводить регулярные тренировки и соответствующие мероприятия, но не позволит контактировать с представителями клуба вне этой группы», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Ювентуса».

Напомним, что 4 октября туринцам предстоит домашняя встреча с «Наполи» в рамках 3-го тура Серии А.

Однако матч, скорее всего, не состоится. В «Наполи» также выявлены случаи заболевания коронавирусом среди футболистов.

2 октября инфекция была выявлена у полузащитника Петра Зелиньского, на следующий день — у хавбека Элифа Элмаза. Также заболел один сотрудник клуба.

По данным СМИ, органы здравоохранения (ASL) заблокировали вылет «Наполи» в Турин.

Команда из Неаполя уже находилась в автобусе на пути в аэропорт Каподичино, когда пришло сообщение от органов: «Наполи» запрещено покидать границы региона, в связи с угрозой распространения вируса.

Согласно новым правилам, в случае, если в течение недели выявлено десять и более фактов заболевания коронавирусом, команда имеет право один раз за сезон попросить о переносе матча.

В иных случаях клуб, в составе которого есть минимум 13 здоровых футболистов, обязан проводить матч, если таковых нет — ему засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. 0