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    «Фратрия» разъединилась на две группы

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    Накануне матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом» болельщики «Спартака» объявили о разделении на две независимые друг от друга структуры.

    «Фратрия» разъединилась на две группы
    «Фратрия» разъединилась на две группы

    Объединение Supporters group объявило о своем выходе из состава «Фратрии».

    «Мы — объединение болельщиков "Спартака" Supporters Group и ряд поддержавших нас коллективов, спешим довести до вас важную информацию!

    После долгих внутренних совещаний, ряда встреч (как внутри коллектива, так и с авторитетными представителями многомиллионной армии нашей команды) мы приняли решение выйти из объединения болельщиков "Фратрия".

    Мы продолжаем двигаться своим курсом. Уверенны, что накопленный нами опыт в поддержке команды, социальной активности, благотворительной деятельности, организации и проведению спортивно-массовых мероприятий, позволит нам и далее прославлять славное имя спартаковских болельщиков!

    В связи с нашим выходом из "Фратрии" просим впредь не отождествлять нас с данной организацией и не считать заявления и акции "Фратрии" единым мнением и позицией всех болельщиков "Спартака".

    Мы убедительно просим представителей СМИ и многочисленных блоггеров не спекулировать на данной теме! Мы были и есть единая трибуна — с общей целью поддержки и отстаивания интересов "Спартака". Везде и всегда!» — говорится в заявлении Supporters Group. 0

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