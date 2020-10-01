Слован Либерец — АПОЭЛ (01.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Слован Либерец» — «АПОЭЛ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Слован Либерец»).
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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Слован Либерец» — «АПОЭЛ».
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