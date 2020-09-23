«Барселона» договорилась с «Аяксом» о трансфере Деста

в ближайшее время объявит о переходе защитника «Аякса», сообщает Esport 3.

Сумма трансфера, по данным источника, составит 20 миллионов евро. Еще пять миллионов амстердамский клуб может получить в виде бонусов.

Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни, сразу после того, как клубы договорятся о порядке выплат.

Дест играет на позиции правого защитника. Скорее всего, тренерский штаб «Барселоны» во главе с Роналдом Куманом рассматривает 19-летнего американца в качестве замены для португальца Нелсона Семеду, который продолжит карьеру в английском «Вулверхэмптоне».

В прошлом сезоне Дест провел в составе первой команды «Аякса» 36 матчей, в которой забил два мяча и отдал шесть результативных передач. 0