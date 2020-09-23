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    Семеду попрощался с «Барселоной»

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    Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду подтвердил, что покидает клуб в это трансферное окно.

    Нелсон Семеду
    Нелсон Семеду

    Ожидается, что 26-летний португалец станет игроком английского «Вулверхэмптона».

    «Большое спасибо, "Барселона", за предоставленную возможность воплотить мечту в жизнь — носить эту футболку, играть на "Камп Ноу", учиться и наслаждаться временем, проведенным в лучшем клубе мира.

    Спасибо за то, что помогла мне вырасти в игровом и личном плане. Это были три прекрасных года, которые я никогда не забуду. Спасибо моим коллегам, персоналу, болельщикам и всем людям, которые помогали мне с тех пор, как я перешел в "Барселону", и до этого момента. Желаю всем удачи», — написал Семеду в Instagram.

    Игрок перешел в «Барселону» в 2017 году. В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 32 матчах, в которых забил один мяч. 0

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