Семеду попрощался с «Барселоной»

Защитникподтвердил, что покидает клуб в это трансферное окно.

Ожидается, что 26-летний португалец станет игроком английского «Вулверхэмптона».

«Большое спасибо, "Барселона", за предоставленную возможность воплотить мечту в жизнь — носить эту футболку, играть на "Камп Ноу", учиться и наслаждаться временем, проведенным в лучшем клубе мира.

Спасибо за то, что помогла мне вырасти в игровом и личном плане. Это были три прекрасных года, которые я никогда не забуду. Спасибо моим коллегам, персоналу, болельщикам и всем людям, которые помогали мне с тех пор, как я перешел в "Барселону", и до этого момента. Желаю всем удачи», — написал Семеду в Instagram.

Игрок перешел в «Барселону» в 2017 году. В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 32 матчах, в которых забил один мяч. 0