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    Бистрович ждет тяжелого матча с «Локомотивом»

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    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в восьмом туре РПЛ и рассказал о подготовке к игре с «Локомотивом».

    Кристиян Бистрович
    Кристиян Бистрович

    «Матч с "Уфой" получился сложный. Тяжело играть на синтетическом поле. Погода была плохой, все время лил дождь, дул сильный ветер, игроки даже немного замерзли. Но все равно мы провели хорошую встречу, создали много моментов, неплохо отработали в обороне. Единственное — могли бы забить больше мячей.

    Чуть-чуть не хватило концентрации для лучшей реализации. Ну и блестящую игру выдал вратарь "Уфы". Он был признан лучшим игроком матча, и это о многом говорит.

    Что касается моего гола, то получилась хорошая атака. Жора Щенников выиграл борьбу, сделал пас на Чалова, который, в свою очередь, выполнил шикарную передачу на меня. Поэтому мне было несложно реализовать свой момент.

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    • Если говорить о следующей встрече с "Локомотивом", команду покинула главная звезда — Алексей Миранчук. Всегда, когда уходит лучший футболист, команда чуть-чуть слабеет. Но у них осталось еще много игроков с высоким уровнем игры. Их результаты в последние три года — два серебра и одно золото, и это говорит само за себя. Уверен, что нам предстоит очень тяжелый матч», — приводит слова Бистровича официальный сайт ЦСКА. 0

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