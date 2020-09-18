Футболист подозревается в убийстве президента бразильского клуба

Футболистбыл задержал по подозрению в совершении убийства.

Как сообщает издание Globo Esporte, несколько дней назад игрок напал на президента бразильского клуба «Насьональ де Роландия» Хосе Данилсона Алвеса де Оливейру.

Согласно информации источника, Корсини нанес руководителю клуба несколько ударов ножом. Алвес был экстренно доставлен в больницу, однако от полученных ран скончался.

Злоумышленник после совершения нападения попытался скрыться с места преступления, однако был задержан очевидцами. 0