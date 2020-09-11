ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиТемная лошадка может вклиниться в борьбу. Чемпионская гонка в Ла Лиге обещает быть жаркой
  • 12:20
    • «Йокерит» ушел на карантин
  • 07:25
    • Азаренко стала второй финалисткой US Open-2020
  • 07:41
    • «Лейкерс» в третий раз обыграли «Хьюстон» в плей-офф НБА
  • 00:32
    • Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик» перенесен из-за коронавируса
  • 23:57
    • ПСЖ начал новый сезон с поражения в Лиге 1
    Все новости спорта

    Японская футболистка будет выступать за мужскую команду

    Футбол Между тем Курьезы
    Футболистка сборной Японии Юки Нагасото будет выступать за мужскую команду «Хаябуса Элевен», сообщает Yahoo Sports.

    Японская футболистка будет выступать за мужскую команду
    Японская футболистка будет выступать за мужскую команду

    Отмечается, что права на спортсменку принадлежат американскому клубу «Чикаго Ред Старз», а в японской команде она будет играть на правах аренды.

    Отмечается, что Юки станет первой футболисткой в Японии, которая будет играть с мужчинами.

    Нагасото начинала карьеру в японском клубе «НТВ Белеза», а в 2010 году отправилась в Европу, где большую часть времени выступала в Германии, защищая цвета «Турбине», «Вольфсбурга» и «Франкфурта», а также провела год в «Челси». В составе национальной команды она становилась чемпионкой мира в 2011 год. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова выйдет в финал US Open?
  • Медведев — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Команды привычно огорчат друг друга?
  • «Бордо» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Матч в Питере порадует заброшенными шайбами
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.80
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Медведев — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бордо — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Карреньо-Буста — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Тамбов — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 13:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры