Японская футболистка будет выступать за мужскую команду

Футболистка сборнойбудет выступать за мужскую команду, сообщает Yahoo Sports.

Отмечается, что права на спортсменку принадлежат американскому клубу «Чикаго Ред Старз», а в японской команде она будет играть на правах аренды.

Отмечается, что Юки станет первой футболисткой в Японии, которая будет играть с мужчинами.

Нагасото начинала карьеру в японском клубе «НТВ Белеза», а в 2010 году отправилась в Европу, где большую часть времени выступала в Германии, защищая цвета «Турбине», «Вольфсбурга» и «Франкфурта», а также провела год в «Челси». В составе национальной команды она становилась чемпионкой мира в 2011 год. 0