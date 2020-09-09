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    Бруну Фернандеш: Роналду может решить исход матча в любой момент

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    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высоко оценил игру партнера по национальной команде Криштиану Роналду в матче Лиги наций против Швеции (2:0).

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Мы знаем, что с Роналду легче достичь цели. У него нюх на голы, он может решить исход матча в любой момент. Именно это произошло перед перерывом в ситуации со штрафным.

    Буквально вчера он выполнил 6 или 7 таких на тренировке, а сегодня сделал то же самое в игре. Здорово, что у нас есть Криштиану. Он делает любую команду сильнее.

    Мы могли бы забить больше, но мы счастливы, потому что взяли важные очки и находимся во главе группы», — цитирует Фернандеша Goal.

    Роналду в этом поединке стал автором дубля и преодолел отметку в 100 голов за сборную. 0

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